استفاقة الاتحاد وانتفاضة القاع - محطات تحول حدثت بالدوري السعودي

النصر حقق لقب الدوري بفارق نقطة عن الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حول لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وجهته في الأمتار الأخيرة، من نادي الهلال إلى النصر، في سيناريو لم يتخيله أحد.

الهلال كان متصدرًا لترتيب الدوري السعودي في معظم فترات الموسم، حتى جاء فريق نادي النصر وتمكن من الانقضاض على الصدارة والتشبث بها.

ما هي أبرز النقاط التي حولت وجهة الدوري السعودي إلى النصر، هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

هبوط الاتحاد!

أبرز ما حدث في بداية الدوري السعودي، هو سلسلة النتائج السلبية التي حققها فريق نادي الاتحاد، نظرًا للصفقات التي أجراها، وأيضًا الجهاز الفني الذي تم التعاقد معه.

الأمر يسير من سيء إلى أسوء مع فريق الاتحاد، والفريق يسير بخطى ثابته نحو الهبوط، مع مزيد من المشكلات الإدارية.

الاستفاقة

استطاع فريق نادي الاتحاد الاستفادة جيدًا من فترة التوقف الشتوية الماضية، وقام بتدعيم صفوفه بشكل جيد، والتعاقد مع التشيلي لويس سييرا، الذي قاد دفة الفريق نحو النتائج الإيجابية.

إقالة جيسوس

شكلت إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، من تدريب فريق نادي الهلال، منعطفًا سلبيًا في مسيرة الزعيم، الذي لم يستطع الحفاظ على فارق النقاط مع النصر صاحب المركز الثاني وقتها.

وتم التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش، على أمل أن أداء الفريق سيتحسن بشكل كبير، وهو ما لم يحدث.

انتفاضة القاع

نتائج فريق الهلال مع الفرق صاحبة المراكز الأخيرة كانت سببًا رئيسيًا في تتويج النصر بلقب الدوري، وتسببت أيضًا في تحول كبير بالمسابقة.

الهلال خسر من الحزم، وتعادل مع أحد سلبيًا ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الاستقرار الإداري بالنصر

شكل الاستقرار الإداري في نادي النصر، سببًا في تتويج الفريق بلقب الدوري، حيث قرارات تدعيم الفريق، واختيار جهاز فني نجح في قيادة الفريق.