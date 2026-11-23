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تكشف وثائق مسرّبة أن خطة جياني إنفانتينو الملغاة لبيع حصة في كأس العالم كانت ستمنح الحقوق التجارية لفيفا لشركة جديدة تهدف إلى الربح لمدة تصل إلى 96 عاماً. وشملت الخطة، التي قادتها شركة ثرايف كابيتال التابعة لجوشوا كوشنر، مخصصات ضخمة لمكافآت إدارتها وإمكانية طرح أسهمها في البورصة، لكن فيفا يؤكد أن إنفانتينو لم يكن ليحقق منها أي مكاسب.

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وثائق تكشف خطة لبيع حقوق كأس العالم لمدة 96 عاماً

كانت خطة جياني إنفانتينو التي لم تُنفذ، والمعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز» (FFE)، ستمنح الحقوق التجارية لبطولات فيفا لشركة جديدة لمدة تصل إلى 96 عاماً. ووفقاً لوثائق اطّلعت عليها الجارديان، حدّد تقييم داخلي للمخاطر أجراه فيفا بتاريخ 17 يوليو نطاق الصفقة، قبل أيام من نهائي كأس العالم 2026.

وجاء في التقييم: «تنص هذه الصفقة على إنشاء فيفا شركة تابعة تهدف إلى الربح، تُنقل إليها جميع الحقوق التجارية لفعاليات فيفا لاستغلالها تجارياً طوال السنوات الـ96 المقبلة». وكان العقد سيُنفذ عبر فترات ترخيص متجددة، مدة كل منها 12 عاماً.

مخصصات للمكافآت ورسوم فسخ وإمكانية طرح الأسهم في البورصة

قادت المقترح شركة ثرايف كابيتال، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد، صهر دونالد ترامب. وخصصت وثيقة الشروط ما يصل إلى 5% من أسهم FFE لمكافآت إدارتها، وهو ما كان يمكن أن يمنحها ما يصل إلى 50 مليون دولار عن كل مليار دولار يُضاف إلى تقييم الشركة الأولي البالغ 20 مليار دولار.

وكان من حق ثرايف أيضاً الحصول على 250 مليون دولار رسوماً لفسخ الصفقة إذا أخلّ فيفا بها. وذكرت التايمز أن مجلس الإدارة كان بإمكانه السعي إلى طرح أسهم الشركة في البورصة بعد ثماني سنوات من إطلاقها، على أن يتولى رئيس فيفا رئاسة المجلس.

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فيفا ينفي أن إنفانتينو كان سيحقق مكاسب

أظهر تقييم المخاطر أن الإدارة المالية في فيفا «لم تكن على اطلاع مباشر على شروط الصفقة». وتخلى إنفانتينو عن الخطة في 1 أغسطس بعد تهديد يويفا بالمقاطعة، لكن فيفا يؤكد أنه لم يكن سيجني منها شيئاً.

وقال متحدث باسم فيفا: «تجنباً لأي لبس، كانت أي خطة محتملة لحوافز الإدارة مخصصة حصرياً لأعضاء إدارة FFE، ولم يكن بوسع مسؤولي فيفا أن يكونوا من بينهم. وهذا أمر معتاد في الهياكل المقترحة من هذا النوع». وأضاف: «كان دور قيادة فيفا سيقتصر على تولي مناصب قيادية في مجلس الإدارة، من دون أن يترتب على ذلك أي أجر إضافي».

إنفانتينو يبقى الأوفر حظاً رغم تجدد التدقيق

دعا فيفا أعضاء مجلسه إلى مراجعة الملفات في زيورخ، بينما يسعى يويفا للحصول على الوثائق عبر المحاكم الأمريكية. ولا يزال إنفانتينو الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة في الرباط في مارس المقبل، رغم ترشح فيليب ديالو لرئاسة فيفا بدعم من يويفا .