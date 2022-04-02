استغلالاً لوضعه في تشيلسي .. عرض كانتي على ريال مدريد

الوضعية التي يقبع فيها حاليًا نادي تشيلسي مثيرة لقلق أنصاره، فبعد بيع أسهم النادي من قبل مالكه السابق رومان أبراموفيتش، تدافعت المشكلات داخل قلعة البلوز، بدءًا بالموقف المادي، مرورًا بالموقف التعافدي لحفنة من أبرز نجوم الفريق.

سيزار أزبليكيويتا، أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، كل هؤلاء نجوم باتوا في مرحلة الخطر من عقودهم، ويبدو أنهم يقضون آخر مواسمهم داخل ستامفورد بريدج، ولكن ماذا عن اسم آخر له كل الأهمية أيضًا، نجولو كانتي؟.

مرحلة شك

الفرنسي الدولي أيضًا يدخل مرحلة الشك من الناحية التعاقدية، ينتهي عقده في 2023، أي إن آخر فرصة للتربح المادي من عملية بيعه ستكون في الصيف المقبل، ما يعني أن على تشيلسي حسم موقفه من تجديد تعاقد النجم الفرنسي، أو تركه يرحل، أو الانتظار للموسم المقبل كي يرحل مجانًا ويخسر تشيلسي حينها كل الأوراق، وإن كان سيكسب مجهودات كانتي الوفيرة لموسم كروي آخر.

الفرنسي الدولي مهتم للغاية بالبقاء في صفوف تشيلسي، خصوصًا بعدما أغلق الباب في وجه باريس سان جيرمان الشتاء الماضي، وقال: "منذ أتيت إلى هنا، حظيت بمواسم رائعة، مع الفريق والمدربين والمشجعين، آمل في الاستمرار على هذا المنوال وأن أواصل الانتصار، هذه هي رؤيتي للمستقبل".

بقاء كانتي في لندن لا يعتمد فقط على رغبته وإنما في قدرة تشيلسي على حسم صفقتين يبدو أنه يستهدف بهما تعويضًا لرحيل كانتي الذي سيأتي عاجلًا أم آجلًأ، وهما أوريلين تشواميني لاعب موناكو، وديكلان رايس لاعب وست هام.

تأثير الدومينو

ولأن سوق الانتقالات شبيه بتأثير الدومينو، فإن ريال مدريد الذي قد يكون كانتي بالنسبة له خيارًا مرجحًا، قد يلعب دورًا بنفسه في تسهيل رحيل تشواميني إلى تشيلسي بالحصول على خدمات كانتي الموسم المقبل.

وكلاء أعمال يعرضون خدمات كانتي على ريال مدريد وفقًا لصحيفة "آس"، الميرنجي يبدو أنه يريد تعويض قطعة أو أكثر من ثلاثي وسطه الكلاسيكي: كروس - مدريتش - كاسيميرو.

المفارقة أن ريال مدريد يستهدف ضم تشواميني نفسه في الميركاتو الصيفي، وقد ينتهي الأمر في ظل المعطيات المادية الحالية التي يعاني منها الفريق اللندني إلى أن يكون كانتي وتشواميني سويًا في ريال مدريد.

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