استغلالًا لأزمة أوكرانيا .. ظهير شاختار على أعتاب ريال مدريد

على غير المعتاد، أنهى نادي ريال مدريد الإسباني صفقة في فصل الربيع، وذلك مع اقتراب التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس توبياس، الظهير الأيمن لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

ريال مدريد قرر استغلال الرخصة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبين الأجانب في الدوريين الأوكراني والروسي للرحيل إلى أندية أخرى، من أجل الظفر بخدمات أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم البرازيلية.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن فينيسيوس توبياس سيصل إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار شراء بقيمة 18 مليون يورو، على أن ينضم إلى فريق "ريال مدريد كاستيا".

ولا يملك ريال مدريد مكانًا في قائمة الفريق الأول للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، وهو ما سيدفع النادي الملكي لتسجيل فينيسيوس توبياس في الفريق الرديف.

توبياس، 18 عامًا، لم يحصل على فرصة الظهور الأول مع شاختار في مباراة رسمية، بعد أن وصل إلى النادي في يناير الماضي، ولعب ست مباريات ودية قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وصول فينيسيوس توبياس إلى ريال مدريد في منتصف الموسم جاء بفضل التعديلات المؤقتة التي أجراها "فيفا" على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين والانتقالات، حتى يتمكن لاعبو كرة القدم الذين لعبوا لأندية في روسيا وأوكرانيا من البحث عن فريق جديد.

فترة الانتقالات الاستثنائية هذه مفتوحة لمدة شهر واحد، من 7 مارس إلى 7 أبريل 2022، ويمكن لكل نادٍ أن يضم لاعبين كحد أقصى للاستفادة من إجراء "فيفا" الاستثنائي.

ولن يتمكن فينيسيوس توبياس من اللعب للفريق الأول لنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني في الوقت الحالي، وذلك لأن الفريق يملك بالفعل ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم فينيسيوس ورودريجو وميليتاو.

ومن الممكن أن يتم استدعاء فينيسيوس توبياس في دوري أبطال أوروبا حيث أذن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تماشيًا مع لوائح "فيفا"، بتسجيل لاعبين جديدين قادمين من أندية أوكرانيا وروسيا، وهذا الإجراء مفتوح حتى أول أبريل.

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