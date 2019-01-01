استعدادًا لمونديال بولندا - شباب السعودية يخسرون أمام كولومبيا بثلاثية

الأخضر الشاب يخوض المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس العالم بولندا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مباراته الودية أمام نظيره الكولومبي، بثلاثية نظيفة، في إطار الاستعدادات لكأس العالم للشباب بولندا 2019.

المباراة أقيمت على ملعب أوبرايش بمدينة كابفنبيرج النمساوية، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد للمونديال، وجاءت الأهداف في الدقائق 3 و37 و81 من عمر اللقاء.

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ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات غدًا الخميس، على أن يستأنف الجمعة إعداده لمواجهة المكسيك وديًا بعد غدٍ الجمعة.

يذكر أن كأس العالم تحت 20 عام من المقرر أن ينطلق في 23 من مايو الجاري ببولندا، وأسفرت القرعة عن وقوع الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة.

وتستهل السعودية مشوارها بملاقاة فرنسيا في 25 مايو ثم مالي في يوم 28 ثم بنما في 31 من الشهر نفسه.