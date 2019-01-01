استعدادًا للانتخابات - الموسى وبن نافل يصلان مقر الهلال

السباق مشتعل بين الثنائي على رئاسة القلعة الزرقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل منذ قليل، الثنائي رجل الأعمال موسى الموسمى والأمير فهد بن نافل؛ المرشحان لرئاسة نادي الهلال السعودي، إلى مقر النادي، قبل انطلاق الجمعية العمومية للانتخاب.

وتفتح الأندية السعودية أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام المصوتين لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات مقبلة.

صورة - كارلوس إدواردو يُثير الجدل بشأن مدرب الهلال الجديد

الموسى وبن نافل هما فقط من تقدما بأوراق ترشحهما، بينما انسحب بدر الحماد في اللحظات الأخيرة، معلنًا دعمه للثاني.

كان باب الترشح قد فُتح في التاسع من الشهر الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، على أن يتم الإدلاء بالأصوات اليوم فقط.

📸 بدأت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية استقبال وقيد الناخبين #الهلال pic.twitter.com/xohv7kxViu — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 18, 2019

الموسى كان قد تقدم بطعن على ترشح علي سليمان الهتلان بقائمة بن نافل، إلا أن لجنة الطعون قابلته بالرفض، ليتم اعتماد قائمة الثنائي كاملة.