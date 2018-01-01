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استعدادًا لكأس آسيا - قطر تهزم قيرجيزستان وديًا بهدف وحيد

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14 يومًا تفصل العنابي عن خوض أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب القطري الفوز أمام نظيره القيرجيزستاني بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب خليفة الدولي.

ويستعد العنابي لخوض منافسات كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

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قطر أهدرت ضربة جزاء، منحها الحكم لها في الدقيقة 36، فشل منها أحمد علاء في تسجيل الهدف الأول.

بينما أحرز حسن عفيف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 من عمر شوط المباراة الثاني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري مباراتين وديتين أخرتين قبل كأس آسيا، حيث يلاقي الجزائر في 27 من الشهر الجاري ثم إيران في 31 من الشهر نفسه.

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يذكر أن العنابي يستهل مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة لبنان في التاسع من يناير ثم كوريا الشمالية يوم 13 ثم السعودية يوم 17 من الشهر ذاته.

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