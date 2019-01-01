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استعدادًا لاستئناف الدوري - الزمالك يقيم معسكرًا في هولندا

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الزمالك يستعد لاستئناف الدوري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تدرس إدارة نادي الزمالك حاليًا، مكان معسكر الفريق الأبيض، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، بسبب كأس أمم إفريقيا 2019، استعدادًا لاستئناف مسابقتي الدوري والكأس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الزمالك تدرس انتظام الفريق الأبيض في معسكر بهولندا، بداية من أول يوليو المقبل، حتى 11 من نفس الشهر.

الجهاز الإداري لنادي الزمالك، بدأ في إنهاء إجراءات سفر اللاعبين إلى هولندا، للانضمام لمعسكر مغلق خارجي، استعدادًا لاستكمال المسابقة.

وسيخوض الزمالك مع مدربه خالد جلال، مباريات ودية مع بعض الفرق الهولندية، وذلك خلال المسكر لتجهيز اللاعبين.

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وكان الزمالك قد خاض معسكرًا أخيرًا في ألمانيا، قبل انطلاق الموسم الحالي 2018/2019.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

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