استراتيجية دعم الأندية .. الاتحاد أكبر المستفيدين، ومركز متأخر للنصر

أعلن اليوم عن المبالغ التي حصلت عليها الأندية خلال الموسم المنقضي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية التفاصيل الخاصة بالدعم المالي الذي قُدم لأندية الدوري السعودي خلال موسم 2020-2021 ضمن استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي استعرض اليوم ملخص دعم الأندية ضمن استراتيجية الدعم المخصصة من الوزارة خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي الذي شارك فيه اليوم للحديث عما أسهمت به وزارة الرياضة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من هو أكثر الأندية السعودية استفادة من استراتيجية دعم الأندية؟

وزارة الرياضة السعودية وعبر حسابها الرسمي على تويتر نشرت مستندات خاصة بالدعم المالي للأندية، وقد أوضحت تلك المستندات أن الاتحاد هو أكثر الأندية التي استفادت من الدعم المالي، إذ حصل على 115.7 مليون ريال سعودي.

وحل الهلال ثانيًا بحصوله على 113.8 مليون ريال، ثم الأهلي بحصوله على 109.6 مليون ريال، وجاء الفتح رابعًا ثم الوحدة بحصولهما على 99.4 و94.2 مليون ريال على الترتيب.

نادي النصر جاء في الترتيب السادس بحصوله على 93.7 مليون ريال فقط، وبعده الشباب بحصوله على 90.6 مليون ريال، فيما كان الباطن هو أقل الأندية بحصوله على 54.9 مليون ريال.

ما هي تفاصيل استراتيجية دعم الأندية السعودية؟

وزارة الرياضة أوضحت أن نقاط الدعم المالي للأندية اعتمدت على 4 محاور رئيسية، هي الدعم اللا محدود ويُقدر بـ50 مليون ريال للأندية المستمرة في الدوري السعودي و38.6 مليون ريال للثلاثي الصاعد وهم القادسية والعين والباطن.

المحور الثاني هو الحوكمة، ويُعتمد المبلغ المالي المقدم للنادي على عدة معايير أوضحتها الوزارة سابقًا تتعلق بالهيكل الإداري ودوام الموظفين وأمور أخرى، وقد حصل الاتحاد والفتح على المبلغ الأعلى في هذا المحور والمقدر بـ20 مليون ريال، فيما حصل الهلال والأهلي على 15 مليون ريال والنصر على 10 ملايين.

📊| سمو وزير الرياضة يستعرض ملخص استراتيجية دعم أندية دوري المحترفين 2020 - 2021 #مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/pyE0JOtSzB — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 6, 2021

المحور الثالث خاص بالحضور والتسويق الجماهيري، وقد حصل الرباعي الكبير خلاله على 28 مليون ريال لكل منهم، فيما حصل الشباب على 18 مليون.

المحور الرابع والأخير خاص بالرياضات الأخرى، وحصل الهلال خلاله على 20.8 مليون ريال، فيما حصل الاتحاد على 17.7 مليون ريال والنصر على 5.7 مليون ريال فقط.

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