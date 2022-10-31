استدعاء لاعب الاتحاد لمعسكر المنتخب السعودي في أبو ظبي

لاعب جديد يُضاف لقائمة الأخضر المبدئية لكأس العالم 2022

أعلن حساب المنتخب السعودي على تويتر استدعاء مدافع الاتحاد زكريا هوساوي للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام في أبو ظبي حاليًا، وذلك بقرار من المدير الفني هيرفي رينارد.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي منذ أسبوعين تقريبًا وقد خاض 3 مباريات ودية آخرها انتهت بالتعادل السلبي مع هندوراس مساء أمس، وبعدها قرر المدرب الفرنسي استدعاء هوساوي صاحب الـ21 عامًا للانضمام للمعسكر المقام استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ولم تتضح بعد أسباب انضمام الظهير الأيسر المعار بداية الموسم الجاري من نادي أحد الناشط في دوري الدرجة الأولى للفريق الجداوي، لكن يبدو أنه لتعويض النقص في مركزه.

هوساوي متواجد حاليًا مع المنتخب السعودي الأولمبي والذي خاض مباراة ودية أمام المنتخب الأول يوم أمس عقب مواجهة هندوراس، ويبدو أنه نال إعجاب رينارد الذي قرر ضمه لمراقبته عن قرب.

هوساوي لعب 4 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد شارك فيها جميعًا قادمًا من مقاعد البدلاء.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وستكون المباراة الأولى في مونديال قطر 2022 أمام زملاء ليونيل ميسي.

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