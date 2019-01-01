استدعاء بيلسا للتحقيق معه بشأن جاسوس تدريبات ديربي كاونتي

ليدز كان قد فاز بهدفين نظيفين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصدرت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بياناً رسمياً بشأن حادثة التجسس على تدريبات ديربي كاونتي، والتي اعترف بها المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد.

وتم القبض على أحد الجواسيس الذي يراقب تدريبات ديربي كاونتي قبل مواجهة ليدز يونايتد، قبل مواجهة الفريقين في الدرجة الأولى الإنجليزية.

واعترف الأرجنتيني بإرساله جاسوسًا لمراقبة التدريبات، وهو الأمر الذي أثار الجدل في الأوساط الإنجليزية طيلة الأسبوع الماضي.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: "بعثت الرابطة بطلب ليدز يونايتد من أجل التحقق في حادثة التجسس على تدريبات ديربي كاونتي في الخميس الموافق العاشر من يناير 2019، والذي أتى بعد شكوى ديربي كانتي، وتحت علم ليدز يونايتد، قبل مواجهة الطرفين في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى".

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واستكمل البيان: "لقد قررت الرابطة النظر لبعض من اللوائح والتي وافقت عليها الأندية في 2018، وسيتم يتم الدعوة لتحقيق رسمي لمدرب النادي مارسيلو بيلسا، والذي اعترف بتوجيه أحد الأشخاص للقيام بهذا الفعل أثناء ظهوره في الـ11 من يناير 2019".

من بينهم ديربيات عربية وأوروبية 👀



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وانتهى البيان: "الرابطة تؤكد أنها تدرس المسألة والتي تتماشى مع قواعدها، للتأكد من أي إجراء محتمل لا يخل بإجراء التحقيقات".

وكان ليدز قد تفوق على ديربي بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الـ27 من المسابقة ليتصدر الترتيب.