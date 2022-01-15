استحواذ سلبي وهجوم فاقد لأبجديات الكرة .. قمة مُحبطة بين سيتي وتشيلسي!

ما الذي يمكن أن تتوقعه من مواجهة تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي؟ نعم أوافقك الرأي، أداء سريع وإيجابي على المرميين وأهداف، حسنًا هذا لم يكن حاضرًا ظهر السبت.

تشيلسي حل ضيفًا على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي يوم السبت في قمة الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

مانشستر سيتي عزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي، ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن تشيلسي الوصيف.

هجوم يفتقد للثقة!

تشيلسي بدأ الهجوم بثلاثي هجومي يتكون من حكيم زياش، وروميلو لوكاكو، وكريستيان بوليسيتش، ولم يقدم الثلاثي أي إضافة تذكر خلال الفترة التي لعبوها سويًا، والتي امتدت حتى الدقيقة 69.

زياش ولوكاكو وضح تمامًا أنهما يفتقدان للثقة، فلم يقدم الثنائي أي إضافة تذكر خلال المباراة، إلا تسديدة واحدة من البلجيكي تصدى لها إيدرسون والتي ارتدت إلى المغربي الذي أطاح بالكرة خارج الملعب.

لوكاكو في الدقيقة العاشرة من المباراة أيضًا فضل تمرير كرة نحو زياش، ولو كان البلجيكي في حالته الطبيعية، لرأيناه ينطلق بها ويسدد نحو المرمى، كما كان يفعل مع إنتر تمامًا.

هجوم تشيلسي كان يفقد الكرة بسهولة بالغة، خصوصًا من زياش الذي عانى بشدة خلال المباراة، وبدا أن لاعبي "البلوز" يفتقدون لأبجديات كرة القدم.

هجوم تشيلسي الفاقد للثقة أثر كثيرًا على حظوظ فريق المدرب توماس توخيل في المباراة، وجعله عاجزًا عن تهديد مرمى مانشستر سيتي.

سيطرة واستحواذ سلبي!

فارق الاستحواذ لصالح مانشستر سيتي كان واضحًا لفترة طويلة من اللقاء، رغم أن الأرقام النهائية للاستحواذ تظهر الأمور متقاربة بإجمالي 56% لصالح أصحاب الأرض، و44% للبلوز.

مانشستر سيتي، ومع استحواذه الكبير على الكرة، لم يُظهر الشراسة المعتادة على المرمى، ولم يضيع الكثير من الفرص الخطيرة.

وفي الواقع، فإن هدف المباراة الوحيد جاء بحل فردي تمامًا من جانب كيفين دي بروينه، عبر تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

مانشستر سيتي فعل ما أراده!

مانشستر سيتي حقق بالضبط ما أراده من المباراة، الفوز وحصد النقاط الثلاث، حتى لو كان ذلك على حساب الأداء.

صحيح أن مانشستر سيتي كان الطرف الأكثر استحواذًا والأخطر، لكنه لم يكن بالشراسة المعهودة والضغط المعتاد من فريق بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي واصل توسيع الفارق في الصدارة، وفي الحقيقة فإنه يقترب أكثر وأكثر من اللقب، في ظل حالة المنافسين السيئة للغاية.

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