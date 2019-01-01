استبعاد ميسي وسواريز وشتيجن وبيكيه من مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو

المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الـ 36 من الليجا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان نشره النادي، وأعلن من خلاله عن استبعاد عددًا كبيرًا للغاية من نجوم الفريق الأول من رحلة الانتقال لملعب بلاديوس الخاص بيسلتا فيجو.

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واستبعد فالفيردي كل من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ومارك أندريه تير شتيجن، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش.

بينما استدعى في قائمة ثلاثة نجوم فقط من هؤلاء الذين شاركوا أمام فريق ليفربول في مباراة الأربعاء الماضي هم كليمون لونجليه وأرتورو فيدال وفيليبي كوتينيو.

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وضمت القائمة عددًا كبيرًا من نجوم الفريق الشباب أبرزهم إيناكي بينيا وريكي بويج وكوالدو بعدما شاركوا في تدريبات اليوم رفقة عدد آخر من رفاقهم الشباب الذين لم يدخلوا لقائمة اللقاء.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حسم لقب الدوري الإسباني بالفعل بعد الفوز على ليفانتي بهدف ميسي في الجولة الماضية بملعب كامب نو ويتحضر في الوقت الحالي لمواجهة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بملعب أنفيلد.