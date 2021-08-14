استبعاد ميسي من قائمة باريس ضد ستراسبورج، وظهور مبابي !

الظهور الأول يتأجل للنجم الأرجنتيني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، السبت، عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام ستراسبورج ببطولة الدوري.

باريس يستعد للظهور الثاني له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، باللعب أمام ستراسبورج على ملعب حديقة الأمراء.

النادي كان يستعد لتقديم الصفقات الجديدة بحضور ميسي وجانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وجورجينيو فاينالدوم وسيرخيو راموس.

ولكن يبدو أن ميسي ربما يتواجد في الملعب لتحية الجماهير، دون أن يشارك في المباراة أمام ستراسبورج، بعد خروجه من قائمة المباراة بشكل كامل.

وجاء ذلك وفقًا للحساب الرسمي لباريس على موقع "تويتر" والذي كشف أيضًا عن غياب المهاجم البرازيلي نيمار.

وعلى الجانب الآخر تواجد المهاجم الشاب كيليان مبابي بالقائمة، رغم التكهنات المحيطة بمستقبله بعدم تجديد عقده والانتقال إلى ريال مدريد.

Le groupe parisien pour ce retour au Parc ! 📋🔴🔵#PSGRCSA pic.twitter.com/Ifncvj6sBL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 14, 2021

يذكر أن ميسي انتقل إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالمجان، بعد فشل برشلونة في تسجيله بقائمة الفريق للموسم الجديد بسبب الأزمة المالية.

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ووقع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 سنة على عقد مدته عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.