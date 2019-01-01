تصفيات كأس أوروبا

استبعاد لينجارد من قائمة إنجلترا للمرض واللاعب يعود لمانشستر يونايتد

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Getty Images
منتخب إنجلترا يعلن استبعاد اللاعب جيسي لينجارد من قائمة الفريق ليعود لمانشستر يونايتد بسبب المرض.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن خروج اللاعب جيسي لينجارد من قائمة الفريق الخاصة بمباراة بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا عقب أن كان اللاعب قد تعرض لوعكة صحية مساء الأمس تغير بسببها عن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا.

ورأى المدير الفني للفريق أن وجود اللاعب في معسكر منتخب إنجلترا لن يكون له جدوى في ظل استحالة مشاركته في المباراة، وقرر إعادته لفريقه.

وكان اللاعب قد مر بموسم صعب للغاية رفقة مانشستر يونايتد وإنجلترا في العام الأخير، حيث ظهر بعيدًا عن مستواه المعهود.

قبل مواجهة بلغاريا - ساوثجيت يحذر لاعبي انجلترا

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ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره البلغاري مساء اليوم في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن الفريق سيواجه كوسوفو أيضًا ويحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة بست نقاط بعدما خاض مواجهتين فقط حتى الآن.

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