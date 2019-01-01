خاص جول - أحمد ناجي يعلق على تغريدة محمد عواد

ناجي يعلق على تغريدة عواد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على ما نشره محمد عواد، حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، عبر حسابه على "تويتر"، وتعليقه على عدم اختياره لقائمة منتخب مصر.

عواد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناءاً على ايه؟".

"جول" تواصل مع أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر، حول تغريدة عواد، حيث قال: "أتابع كل شيء، ورأيت ما نشره عواد".

ناجي تابع: "كل شخص حر فيما يكتبه، ودائمًا عواد يكتب ويعبر عن رأيه، وهذا أمر يرجع له".

مدرب حراس الفراعنة أردف: "لا يوجد تعليق على الاختيارات على الاختيارات، وكلها جاءت لأسباب فنية بعد مناقشة مع الجهاز الفني".

عن اختيارات أجيري، قال جارسيا 🗣️



▪️ لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين بقائمة منتخب مصر في بطولة إفريقيا ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا للتتويج باللقب في النهاية pic.twitter.com/Gwiql8cdSq — جول مصر (@goaleg) May 21, 2019

أحمد ناجي اختتم تصريحاته قائلًا: "الـ4 حراس الذين تم اختيارهم، كفء ولديهم فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفراعنة".

المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، كان قد أعلن عن قائمة منتخب مصر، والتي شهدت انضمام 25 لاعبًا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بالبطولة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.