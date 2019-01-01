استبعاد سترلينج من مباراة مونتينيجرو واللاعب يرد على أزمته مع جوميز

رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي يُستبعد من استعدادات منتخب إنجلترا لمباراة مونتينيجرو بعد صراع مع جو جوميز نجم ليفربول.

قرر المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي إبعاد اللاعب رحيم سترلينج عن استعدادات الفريق الخاصة بالمباراة المقبلة أمام مونتينيجرو.

جاء هذا بحسب ما كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأكد ساوثجيت نفسه في تصريحات صحفية نشرت بعد ذلك.

وقال ساوثجيت: "لقد اتخذنا القرار ألا يتواجد سترلينج معنا في مباراة الخميس، أن ننهي حالات الصراع التي تحدث بسبب تنافس الفرق المحلية في المنتخب هو واحد من أهم التحديات التي تواجهنا لكن في النهاية المشاعر تغلبت على كل شيء اليوم".

وخرج لاعب مانشستر سيتي معتذرًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وأكد أن الواقعة أصبحت من الماضي وأنه على الجميع التركيز على مواجهات المنتخب المقبلة.

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وكتب سترلينج: "أولًا وقبل أي شيء فالجميع يعرف ماذا كانت تعني تلك المباراة بالنسبة لي، وأنني لا أقوم بمثل تلك الأمور بشكل مستمر".

وأضاف: "تبادلنا بعض الكلمات أنا وجو جوميز لكننا تصالحنا بعد ذلك والأمور مرت، بعض مشاعري قادتي لحظتها وأملك الشجاعة الكافية للاعتراف بذلك".

وأكمل: "في النهاية نحن نلعب كرة القدم بسبب مشاعرنا تجاهها، في الوقت الحالي أنا وجوميز على ما يرام ونفهم أن ما حدث كان مجرد خمس أو عشر ثواني وأنتهت".

وأنهى كتابته: "ذلك الأمر انتهى وتجاوزناه، نريد المضي قدمًا وألا نجعل من الأمور أكبر مما هي عليه، علينا أن نضع تركيزنا على المباراة المقبلة".

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره مونتيجرو يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية وبعدها يحل ضيفًا على كوسوفو يوم الأحد التالي.