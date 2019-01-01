استبعاد جحفلي من قائمة الهلال أمام الأهلي

جحفلي خارج مواجهة الهلال والأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن رازفان لوسيشكو المدير الفني للهلال السعودي قرر استبعاد محمد جحفلي من قائمة الهلال استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب "الجوهرة" مساء غد الثلاثاء حيث ستشهد المباراة منافسة قوية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن استبعاد جحفلي من القائمة التي ستواجه الأهلي لم يعرف له أسباب حتى الأن.

وأشارت التقارير أن قد يكون استبعاد جحفلي من القائمة بسبب تدخله القوي على زميله محمد البريك وتسبب في إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة.

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وكان البريك قد خرج من حسابات الهلال في مواجهة الأهلي بعد هذه الإصابة حيث أحزن غياب اللاعب المدير الفني للزعيم.