استبعاد أوناجم وعودة فتحي – قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندريأأأ.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك شهدت استبعاد محمد أوناجم بسبب الإصابة بالركبة، بالإضافة إلى المعاقبين من جانب اتحاد الكرة محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.

وضمت القائمة التالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، محمد حسن، كريم بامبو، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد عنتر، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، أما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة.