استبعاد أزارو واستدعاء أمرابط وحمد لله لقائمة المغرب الأولية بكأس أمم أفريقيا

زياش وحكيمي وبن عطية في القائمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريقه الأولية، التي ستشارك في الإعداد لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

أسود الأطلس أوقعتهم قرعة البطولة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وشهدت القائمة استبعاد وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، فيما تم ضم ثنائي النصر السعودي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، بجانب قائد الفريق مهدي بن عطية؛ مدافع الدحيل القطري.

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رينار استدعى 27 لاعبًا بكل مبدئي، على أن يتم استبعاد أربعة منهم من القائمة النهائية، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – أحمد التكناوتي (الوداد المغربي) – عبد العالي المحمدي (نهضة بركان المغربي).

خط الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة السعودي) – رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) – عبد الحميد يونس (ستاد ريم الفرنسي) – مهدي بن عطية (الدحيل القطري) – أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي) – يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (جلطة التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس الهولندي) – نصير مزراوي (أياكس الهولندي) – يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني) – نبيل درار (فنربخشة التركي).

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله (النصر السعودي) – خالد بوطيب (الزمالك المصري) – عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير المغربي) – أمين حارث (شالكه الألماني) – أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) – أيوب الكعبي (هيبي فورتشين الصيني).

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المغرب في الثاني من يونيو المقبل بمدينة سلا، على أن تخوض خلاله مباراتين وديتين أمام جامبيا في 12 من يونيو ثم زامبيا في 16 من الشهر نفسه، كلاهما بالملعب الكبير لمراكش.

وتتجه بعثة أسود الأطلس إلى مصر للمشاركة في البطولة في 18 من يونيو، على أن تستهل مشوارها بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر ذاته، باستاد السلام بالقاهرة.