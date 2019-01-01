الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

استبدال أجويرو يتسبب في شجار لفظي بينه وبين جوارديولا

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أزمة جديدة في مانشستر سيتي بين جوارديولا وسيرخيو أجويرو

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

اشتبك سيرخيو أجويرو لفظيًا مع مدربه بيب جوارديولا بسبب استبداله بجابرييل جيسوس خلال شوط المباراة الثاني أمام توتنهام. 

وخلال شوط المباراة الأول، اعتترض بيب جوارديولا على أدوار سيرخيو أجويرو الدفاعية خلال لقطة هدف توتنهام في شبك مانشستر سيتي.

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وسجل أجويرو هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك توتنهام في شوط المباراة الأول والذي انتهى بتقدم السيتي بهدفين مقابل هداف واحد.

وبهذا الهدف، وصل أجويرو إلى 97 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج على ملعب الاتحاد فقط، ليعادل رقم ألان شيرار.

وجاء ذلك على لسان مات كريكلي مراسل قنوات بي إن سبورتس الإنجليزية والذي نقل هذه التفاصيل بين شوطي المباراة.

وعلى الأرجح، فإن عدم رضا جوارديولا عن الواجبات الدفاعية لأجويرو وعدم التزامه بالتعليمات كانت الأسباب وراء غضب بيب واستبدال نجمه الأرجنتيني.

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يذكر أن جوارديولا كان قد دخل في صراع مع أجويرو في الموسم الأول له في مانشستر سيتي لأسباب تتعلق بالأدوار الدفاعية أيضًا.

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