‎أسبوع حاسم في مستقبل كوليبالي .. برشلونة أم يوفنتوس؟‎

نابولي يرفض التفريط في نجمه

يصر نادي نابولي على الاحتفاظ بصخرة دفاعه كاليدو كوليبالي، والذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

كاليدو كوليبالي ينتهي عقده مع نابولي في الصيف القادم 2023، ولم يتوصل إلى اتفاق لتمديد تعاقده مع البارثينوبين.

وأشارت تقارير في الأيام الماضية عن اقتراب نابولي للتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس من أجل صفقة تبادلية بطلها كوليبالي، حيث يرحل النجم الدولي السنغالي إلى البيانكونيري، فيما ينضم ميريح ديميرال إلى نادي الجنوب الإيطالي.

نابولي يرفض خسارة كوليبالي

وفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، يرفض نادي نابولي الاستسلام في مفاوضات تجديد عقد نجمه كاليدو كوليبالي بالرغم من اهتمام برشلونة ويوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب السنغالي.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ينتهي عقده في صيف 2023، ما يعنى أن نابولي يواجه خطر فقدانه مجانًا في الصيف المقبل، لكن النادي مصر على عدم بيعه هذا الصيف ومحاولة إقناعه بالتجديد.

وتقف المتطلبات المالية كعقبة رئيسية في المفاوضات بين النادي واللاعب السنغالي، حيث يريد نابولي تخفيض أجره في العقد الجديد المقدم إليه.

كوليبالي هو اللاعب الأعلى أجرًا في تشكيلة نابولي، برقم قياسي بلغ ستة ملايين يورو، ولكن لم يعد هذا الرقم مناسبًا للمعايير الحالية في النادي نظرًا للوضع المالي الصعب الذي يمر به.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس والمدير الرياضي للفريق كريستيانو جيونتولي ؛ مع فالي رمضان وكيل اللاعب.

عقد نابولي المطروح على طاولة كوليبالي

يضع نابولي على طاولة المفاوضات، عقد تجديد اللاعب مع تخفيض راتبه حيث يكون العقد الجديد: أربع سنوات مقابل أربعة ملايين يورو لكل موسم، بالإضافة إلى مليون مكافأة لكل موسم.

يذكر أن قلب الدفاع السنغالي سيبلغ 31 عامًا في غضون أسبوعين من الآن.

اقرأ أيضاً

ليفاندوفسكي ضد بايرن وماني مع ليفربول .. سلطة اللاعبين تتحدى الأندية!

ممول بايرن الأول وعمالقة البرتغال .. أندية تخصص إنتاج نجوم