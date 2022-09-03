إساءة عنصرية .. تشويه جدارية صلاح قبل ديربي ليفربول

مباراة منتظرة في جوديسون بارك، لكنها لم تكن داخل الملعب فقط

تداول مغردون على تويتر صورة قبل ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول تُظهر تشوية الصورة الجدارية لمحمد صلاح في المدينة الإنجليزية.

ليفربول يحل ضيفًا على إيفرتون ظهر اليوم في ملعب جوديسون بارك ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اعتدنا على الإثارة الكبيرة لتلك المواجهة سواء داخل أو خارج الملعب.

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جمهور التوفيز شوه جدارية النجم المصري في ليفربول بكتابة كلمة عُنصرية عليها مما أثار غضب جماهير الريدز عبر السوشيال ميديا.

تلك الجدارية الرائعة رسمها البريطاني جون كولشو خلال مارس الماضي، وهو رسام ومصمم ديكور وشارك في العديد من الجداريات التي تزين الآن العديد من المعالم في موطنه الأصلي ليفربول، وذلك رغم بتر ذراعه خلال شبابه نتيجة تعرضه لحادث سير.

المهاجم المصري بدأ مسيرته مع ليفربول صيف 2017 حين انضم له قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وقد أصبح أحد أساطير النادي والدوري الإنجليزي ونجح في تحطيم عدد من الأرقام القياسية في البطولة.

لعب صلاح مع الريدز حتى الآن 260 مباراة سجل بها 159 هدفًا وصنع 66، وقد تُوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وحصد عدد من الجوائز الفردية المرموقة مثل هداف الدوري 3 مرات.