أزمة قلبية تتسبب في إيقاف مباراة تشيلسي وواتفورد

أوقف حكم مباراة تشيلسي وواتفورد اللقاء بعد مرور دقائق معدودة من انطلاق الشوط الأول بها، وسط تساؤلات من الجميع حول أسباب ذلك.

وقد انتشرت تقارير في الصحف الإنجليزية وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب في ذلك يعود إلى حالة طبية عاجلة في مدرجات ملعب فيكارج رود.

هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يتم إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي بسبب أزمة قلبية بعد ما حدث سلفًا في مباراة توتنهام ونيوكاسل بسانت جيمس بارك.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن" فإن إيقاف مباراة تشيلسي وواتفورد كان بسبب أزمة قلبية لأحد المشجعين في المدرجات، وشوهد الطاقم الطبي للبلوز وهو يركض مسرعًا إلى المدرجات لإنقاذ الحالة.

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بالوقت نفسه تلقى حكم المباراة أوامر بإخراج اللاعبين من الملعب إلى حين الاطمئنان على سلامة المشجع ثم اتخاذ القرار بشأن استكمال المباراة من عدمه.

وتم اتخاذ القرار في النهاية باستكمال المباراة بعد دقائق قليلة من الراحة على إثر ما حدث، مع منح اللاعبين فرصة التسخين مرة أخرى قبل العودة للملعب.

وكانت النتيجة قبل إيقاف المباراة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.