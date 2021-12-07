أزمة جديدة لميسي في برشلونة، قرار هدم وخسائر بالملايين

يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي انتكاسة مالية كبرى، بعد أن طُلب منه هدم فندق يملكه في مدينة برشلونة، وتصل قيمته إلى 30.5 مليون يورو.

ميسي بدأ الأسبوع الماضي على أفضل ما يرام، بعد أن توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، لكن من المرجح أن تكون احتفالاته قد تراجعت بعد الأخبار التي أفادت بأن فندقه ذو الأربع نجوم قد تلقى أمرًا من المحكمة لهدمه.

وحسب صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية فإن الفندق المكون من 77 غرفة، والمعروف باسم "MiM Sitges" لا يتناسب مع معايير البناء المعمول بها في برشلونة.

ويُعتقد أن شرفات الفندق كبيرة جدًا وقد يتعرض المبنى لخطر الانهيار إذا تم تقليص حجمها أو محاولة إزالتها.

وحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فقد فشلت خطة طوارئ الحريق بالفندق أيضًا في تلبية المعايير الصحيحة.

ولم يكن ميسي على علم بأن العقار قد صدر بالفعل أمر بهدمه عندما اشتراه في 2017، ولم يتم إبلاغه بذلك إلا عندما اتصلت به الصحيفة الإسبانية للتعليق.

ويملك ميسي مجموعة فنادق في إيبيزا ومايوركا إلى جانب فندق برشلونة، وجاءت تلك الأخبار لتمثل ضربة كبرى لخطط الأرجنتيني الاقتصادية.

يذكر أن ميسي رحل عن نادي برشلونة في صيف 2021 بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن قائد منتخب الأرجنتين أكد أنه سيعيش مع عائلته في عاصمة إقليم كتالونيا بشكل دائم بعد نهاية مسيرته الكروية.

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