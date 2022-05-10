أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا والأهلي يطلب ضمانات للعب في المغرب

يبدو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري لن يتخلص من أزماته سوى عند إطلاق صافرة بداية المباراة، إذ ظهرت أزمة جديدة تتعلق بموعد المباراة بجانب السابقة الخاصة بمكان اللقاء.

الأهلي والوداد المغربي ضمنا عمليًا التأهل لنهائي دوري الأبطال، إذ استطاع الأول هزيمة وفاق سطيف الجزائري في القاهرة ضمن ذهاب نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد، فيما عاد الثاني من مواجهة بترو أتلتيكو في أنجولا بالانتصار 3-1.

الأزمة الأولى والأهم الخاصة بالنهائي كانت بمكان لعبه، حيث اعترض النادي الأهلي بشدة على إقامته في المغرب لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة بعدما ضمن الوداد عمليًا التأهل للمباراة النهائية.

حامل اللقب وجه خطابًا لرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي طالب خلاله بالعدل والحياد في تحديد ملعب النهائي، حيث شدد على ضرورة أن يكون الملعب لا يتبع لأي نادٍ من الأربعة المتواجدة في نصف نهائي البطولة.

الكاف ورغم اعتراض الأهلي أعلن أمس رسميًا إقامة النهائي بالمغرب يوم 30 مايو الجاري، وذلك رغم وجود خيار آخر متاح هو السنغال التي طلبت استضافة اللقاء.

ما هي الأزمة الجديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الأزمة الجديدة تتعلق بموعد المباراة، حيث أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أن الاتحاد أرسل خطابًا للكاف يعترض خلاله على إقامة المباراة في المغرب وكذلك حول تحديد يوم 30 مايو للعبه.

اعتراض الاتحاد المصري على الموعد جاء نتيجة خوض المنتخب الوطني مباراة أمام غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم الثاني من يونيو القادم، ومن ثم مباراة أخرى أمام إثيوبيا في الخامس من نفس الشهر.

وأوضح الكومي أن المتوقع من الكاف هو تغيير موعد مباراتي المنتخب خاصة أنه من قام بتحديد الموعدين وكذلك موعد نهائي الأبطال.

الأهلي يطلب ضمانات للعب في المغرب

مصادر مصرية على رأسها موقع في الجول أكدت أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يُناقش حاليًا مع عدة جهات مصرية سُبل الرد على قرار الكاف إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في المغرب.

الأهلي طلب دعم وزارة الرياضة المصرية واتحاد كرة القدم المصري خاصة أن الكاف سبق أن غير مكان مباراة السوبر القاري التي جمعته مع نهضة بركان المغربي بناءً على اعتراض الفريق المغربي، وقد تم نقل اللقاء إلى قطر.

في الجول أوضح أن المسؤولين في العملاق الأحمر يُدركون تمامًا صعوبة تغيير قرار الكاف، ولذا استعدوا للخطة البديلة، وهي طلب ضمانات قوية حال خوض اللقاء في المغرب.

وتتعلق تلك الضمانات باختيار الحكام والحضور الجماهيري، حيث يطلب النادي الحصول على نصف سعة الحضور التي سيُسمح لها في المباراة.

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