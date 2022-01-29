أزمة جديدة تواجه برشلونة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

تستمر الأزمات في نادي برشلونة الإسباني، وهذه المرة بشأن تسجيل لاعبيه في بطولة الدوري الأوروبي.

ويخطط النادي الكتالوني للتوقيع مع المزيد من اللاعبين قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم الثنائي فيران توريس وداني ألفيش.

وتعتبر الصفقة القادمة أداما تراوري جناح وولفرهامبتون، حيث سينضم للفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مصادر لموقع "جول" كشفت عن إمكانية تسجيل برشلونة ثلاثة لاعبين فقط في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وهو ما يعني الفشل في تسجيل بعض اللاعبين الشباب وأبزرهم عبد الصمد الزلزولي وفيران جوتجلا.

ويطمح النادي الكتالوني في التخلص من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي قبل إغلاق سوق يناير، لتسجيل المزيد من اللاعبين.

ويمكن وقتها التمكن من إضافة جوتجلا وعبد الصمد، ولكن لو كان أداما هو التوقيع الأخير ولم يصل أي شخص آخر، فلا يمكن تسجيل الثنائي.

يذكر أن برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم جديد قبل إغلاق الميركاتو الشتوي، ويستهدف أي من الثنائي ألفارو موراتا وبيير أوباميانج.

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