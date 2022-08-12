برشلونة يفشل في تسجيل جميع صفقاته الجديدة

أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة من أجل تسجيل الوافدون الجُدد للفريق قبل بداية موسم البرسا في مسابقة الدوري الإسباني، لكن يبدو أن خطة جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني لن تنجح بالكامل.

برشلونة تعاقد مع الخماسي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا دياز، والإيفواري الدولي فرانك كيسييه، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والفرنسي جول كوندي إضافة إلى تجديد عقود عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو.

ويبدأ النادي الكتالوني موسمه الرسمي بمواجهة رايو فاييكانو يوم غدًا السبت في الأسبوع الأول من الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

جول كوندي خارج حسابات برشلونة في المباراة الافتتاحية

وكانت تقارير إسبانية أوردت أن برشلونة لن يقدر على تسجيل جميع صفقاته، حيث نجح النادي في تسجيل السداسي روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، فرانك كيسييه، أندرياس كريستنسن، عثمان ديمبيلي وأخيرًا سيرجي روبيرتو، بينما سيتأخر تسجيل جول كوندي.

وحسب تقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية، يرى النادي أن جول كوندي لم ينسجم مع الفريق بشكل كامل، حيث انضم مؤخرًا لتدريبات الفريق بالإضافة لمعانته من إصابة وإجراء عملية جراحية في العانة، ولايزال في مرحلة التأهيل.

وأضاف التقرير أن الفريق يملك خمس مدافعين في القائمة، مما يجعل جول كوندي هو المرشح الأكبر لعدم التواجد في مباراة برشلونة الافتتاحية هذا الموسم بالليجا.

وأشار أيضًا إلى أن برشلونة ينتظر تعديل عقد جيرارد بيكيه من أجل الحصول على هامش في ميزانية الرواتب من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في رابطة الدوري الإسباني لتسجيل باقي اللاعبين.

برشلونة يسجل صفقاته الجديدة بدون كوندي

كشف موقع "الليجا" الرسمي عن تسجيل برشلونة لكل من روبرت ليفاندوفسكي والإيفواري الدولي فرانك كيسييه، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والجناح رافينيا دياز، مع انتظار ظهور عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو في الساعات القادمة على نظام تسجيل الرابطة، حيث ستكون صفقات برشلونة الجديدة جاهزة لأول مباريات الفريق في الدوري ضد رايو فاييكانو غدًا السبت.

بينما من المرجح تسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي الأسبوع القادم.