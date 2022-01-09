أزمة بالمغرب .. إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا بالكاميرون

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة حقيقية يعيشها المنتخب المغربي المتواجد في الكاميرون حاليًا، من أجل خوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستبدأ اليوم الأحد حتى 6 فبراير المقبل.

المنتخب المغربي يقع في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، رفقة غانا وجزر القمر والجابون، حيث يفتتح مبارياته غدًا الإثنين لمواجهة غانا.

من هم المصابون بفيروس كورونا بمنتخب المغرب؟

وكشف البوسني وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، عن إصابة عدد من لاعبي منتخب المغرب بفيروس كورونا دون ذكر الأسماء، مؤكدًا أنها ضربت بالأساس خط الهجوم.

الزميل طه عماني؛ أحد أعضاء فريق عمل النسخة العربية من موقع "جول"، كشف عن إصابة 6 لاعبين في صفوف المنتخب المغربي بفيروس كورونا قبل مواجهة غانا.

وكتب عماني خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "6 لاعبين من منتخب المغرب مصابون بكوفيد، من بينهم الحدادي والكعبي ومايي وبرقوق".

وبذلك يتأكد غياب منير الحدادي، وأيوب الكعبي، وسامي مايي، بالإضافة إلى أيمن برقوق، وأصبح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش في ورطة.

6 لاعبين من منتخب المغرب مصابون بكوفيد...من بينهم الحدادي والكعبي ومايي وبرقوق. https://t.co/pyiy1Yd98F — Taha IMANI 🇲🇦 (@Tahamurcielago) January 9, 2022

المنتخب المغربي أثار الجدل في الكاميرون:

وكان المنتخب المغربي قد أثار جدلًا في الكاميرون بعد وصوله الأيام الماضية، وذلك بسبب استبدال الفراش و"البطانيات" المخصصة للبعثة في فندق الإقامة، بأخرى تم نقلها من المملكة المغربية.

وقام الاتحاد المغربي بتأمين غرف اللاعبين والمقصورات الأخرى في فندق الفريق بمدينة ياوندي، برجال أمن وصلوا مع البعثة أيضًا، وهو الأمر الذي أثار الجدلًا واسعًا.

ولم تكتف البعثة المغربية بهذا الأمر، بل قاموا أيضًا باستبدال موظفي الفندق المحليين الذين يمكنهم التواصل بشكل مباشر مع اللاعبين، بعدد من الموظفين المغاربة.

الإعلام الكاميروني أبدى غضبه واستيائه من هذه التصرفات، حيث تم التأكيد على أن الكاميرون على أتم الاستعداد لتأمين الفنادق والتعامل مع اللاعبين، وأيضًا تقديم الطعام الصحي اللازم لكل منتخب.

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