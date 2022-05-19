أزمة ألابا تستمر .. ريال مدريد مهدد بفقدان مدافعه في نهائي الأبطال!

تلقى نادي ريال مدريد أنباءً سيئة في آخر حصة تدريبية قبل مواجهة ريال بيتيس مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة لمنافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري الإسباني.

وخاض ريال مدريد صباح الخميس مرانه الأخير قبل مباراة ريال بيتيس، والتي تعد البروفة النهائية قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في الثامن والعشرين من مايو.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المران الجماعي شهد غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا، والويلزي جاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، الذين قاموا بتدريبات منفردة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون على جماهير ريال مدريد الانتظار حتى ظهور كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي أو حتى إعلان قائمة الفريق لمعرفة مدى إمكانية مشاركة واحد من اللاعبين في المباراة.

الحالة الأهم بطبيعة الحال هي الخاصة بدافيد ألابا، الذي يعد قلب الدفاع الأساسي في خطط أنشيلوتي.

وبدا أن النمساوي قد تعافى من المشكلة العضلية التي تعرض لها في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن تبدو الأمور معقدة الآن بشأن لحاقه بنهائي البطولة.

أما فيما يخص مارسيلو وبيل، فإن الثنائي قد يخوضان آخر مباراة لهما بقميص ريال مدريد في "سانتياجو بيرنابيو" حيث ينتهي عقديهما بنهاية الموسم الحالي.

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