"أريد منحهم فرصة لم أحصل عليها" .. بادرة مذهلة من نجم نيوكاسل مع مجموعة أطفال

مبادرات آلان سان ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد الكريمة مع الجمهور لا تتوقف، وهذه المرة منح فرصة لا تعوض للعديد من الأطفال.

قام الفرنسي آلان سان ماكسيمين مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بوضع ابتسامات رائعة على وجوه مجموعة من الأطفال، بعد أن اصطحبهم في جولة تسوق في متجر للألعاب.

آلان سان ماكسيمين أصبح واحدًا من معشوقي الجماهير في نيوكاسل، ليس فقط بسبب الأداء الذي يقدمه على أرض الملعب، بل أيضًا بسبب المبادرات المذهلة التي يقوم بها بين الحين والآخر نحو المجتمع والمشجعين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قام النجم الفرنسي بدعوة مجموعة من الأطفال للتوجه إلى متجر ألعاب، أثناء تواجده في حدث ترويجي، وأخبرهم بأنه سيشتري لهم كل ما يرغبون فيه.

سان ماكسيمين كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للكشف عن تفاصيل الأمر: "كان هذا حلمي عندما كنت طفلًا، أن أتمكن من شراء جميع الألعاب التي أردتها في أحد المتاجر".

وأضاف: "للأسف لم تتح لي هذه الفرصة، لذلك أردت حقًا منح هذه الفرصة للأطفال الذي حضروا الحدث".

وشوهد نجم نيوكاسل وهو يوزع التوقيعات ويقف لالتقاط الصور، وبعد ذلك حقق أحلام مجموعة من الأطفال المتحمسين الذين اختاروا كل الألعاب التي يريدونها على حساب الفرنسي.

ويملك سان ماكسيمين تاريخًا مبهرًا في إظهار الكرم، حيث قام في أغسطس الماضي بمنح ساعة باهظة الثمن لأحد مشجعي نيوكاسل يونايتد بعد الفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

كما قام في ديسمبر 2021 بإعطاء أحد المشجعين ساعة أخرى تتجاوز قيمتها 2300 يورو بعد فوز نيوكاسل على بيرنلي في الدوري الإنجليزي أيضًا.