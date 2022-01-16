آرنولد: هكذا أتفوق أنا وصلاح على خصوم ليفربول!

كشف ترينت ألكساندر آرنولد نجم فريق ليفربول عن سر تفوقه على خصوم ليفربول رفقة المصري محمد صلاح في الجانب الأيمن للريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها آرنولد لصالح "ذا أتلتيك"، وأكد خلالها أنه يحاول مساعدة صلاح طوال الوقت والأمر بالمثل من النجم المصري.

وقال آرنولد: "علاقتي بصلاح وما يحدث في الملعب يحدث بشكل بديهي، الأمر يعتمد على الخصم أيضًا، فنحن نقوم بتحديد نقاط الضعف أولًا، وبعض الأحيان خلال المواجهة نتحدث في ذلك الأمر".

وأضاف: "أحيانًا أقول له أن يبقى في العمق حتى يترك لي مساحة التقدم بسحب الظهير الخاص بالخصم، أو العكس حيث يبقى على الطرف وأدخل أنا للعمق، نحدد ما الذي سيضر بالمنافس ونتأقلم عليه خلال المباراة".

وأردف: "علاقتنا طبيعية للغاية، وكل شخص منا يسعى لجعل الآخر يلعب بطريقته المفضلة، وأعطيه الكرة عندما يكون بالقرب من منطقة الجزاء وأترك الأمور له ليقوم بشيء مميز، وسيفعل الأمر ذاته معي، لا يوجد أي تذمر أو جدال بيننا".

وأنهى كلماته: "نحن لاعبين نفهم جيدًا أننا نحب التأثير في المباريات، ونأخذ بعض المخاطرات أحيانًا، ونريد أن نساهم في أكبر عدد ممكن من الأهداف لذلك نحاول أن نمنح بعضنا البعض الفرصة من أجل ذلك".

جدير بالذكر أن صلاح وأرنولد لعبا سويًا في ليفربول خلال 180 مواجهة ووصلت مساهمة الثنائي في أهداف بعضهما البعض إلى عشرة أهداف.