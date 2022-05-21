أرقام خيالية .. كم سيدفع باريس لمبابي للتخلي عن حلم ريال مدريد؟

يستعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، للتخلي عن حلم الانتقال ريال مدريد، من أجل البقاء مع باريس سان جيرمان لفترة أطول.

وينتهي عقد صاحب الـ23 سنة مع باريس في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن بشكل رسمي حول التجديد مع النادي الفرنسي.

وبعد فترة طويلة جدًا من التكهنات والغموض حول مصير اللاعب، بين الانضمام لريال والاستمرار في باريس، استقر مبابي على البقاء في حديقة الأمراء.

وكشف الصحفي الإيطالي "جانلوكا دي مارزيو" عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه مبابي مع باريس بعد تمسك النادي به.

وأشار إلى حصول اللاعب على راتب سنوي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة توقيع قيمتها 130 مليون يورو.

وأكد دي مارزيو أن باريس سيعلن بشكل رسمي عن بقاء اللاعب، مساء اليوم، السبت، بعد مواجهة الفريق أمام ميتز بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأوضحت مصادر لموقع "جول" أن اللاعب أصبح على بعد ساعات قليلة جدًا من إعلان استمراره بصفوف باريس.

Kylian Mbappe is signing a new contract with PSG, according to Sky Italy ✍️ pic.twitter.com/zBLd6bXOoA — GOAL (@goal) May 21, 2022

ويتسبب مبابي بذلك في أزمة لريال مدريد، وسط غموض حول الأهداف البديلة للنادي الإسباني، بعد ضياع صفقة إرلينج هالاند وانتقاله إلى مانشستر سيتي

يذكر أن ريال اختتم منافساته بالدوري الإسباني بالتعادل سلبيًا مع ريال بيتيس، أمس، الجمعة، قبل التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للعب أمام ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

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