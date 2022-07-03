أرقام خيالية .. الكشف عن طلبات ديمبيلي من برشلونة للبقاء!

النادي يقترب من الحفاظ على اللاعب لكن بشروط برشلونة الخاصة.

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل طلبات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ARA" والتي أكدت أن اللاعب كان يطلب أرقامًا خيالية من النادي الكتالوني في بداية مفاوضات تجديد العقد.

وكيل اللاعب موسى سيسوكو طلب حصول موكله على 20 مليون يورو في الموسم الواحد فقط وهو أكثر من راتبه الحالي بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك طلب حصول اللاعب على قيمة موسمين من العقد الجديد بشكل منفصل عن راتبه كمكافأة توقيع العقد بإجمالي 40 مليون يورو.

هذا دون حساب النسبة الخاصة به سواء من الراتب أو مكافأة التوقيع وغيرها من الإضافات التي كان من المستحيل على برشلونة في وضعه الحالي القبول بها.

جاء كل هذا في الوقت الذي شكت فيه إدارة برشلونة أن اللاعب لا يملك أي اتفاق مع أي فريق آخر، وأن وكيله هو من يسرب تلك الأنباء حتى يضغط في عملية تجديد التعاقد.

جدير بالذكر أن الأنباء الأخيرة تؤكد أن النادي اقترب من الاتفاق مع اللاعب على تجديد عقده مقابل مبلغ يتراوح بين ستة وثمانية مليون يورو.