آرسنال وليفربول .. تأكيد عقدة كلوب وحماس الشباب وحده لا يكفي !

ودع آرسنال بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، بعد السقوط بثانئية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره في إياب نصف النهائي.

ليفربول تقدم في الشوط الأول بتسديدة مخادعة لديوجو جوتا، قبل أن يقوم نفس البرتغالي بتسجيل الثاني قبل النهاية ببضعة دقائق، ليكتب نهاية المدفعجية في البطولة.

شهدت المباراة بعض الغيابات، أهمها كان من ليفربول لساديو ماني ومحمد صلاح ونابي كيتا، بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وآرسنال كذلك افتقد لجرانيت جاكا وبييرأوباميانج ومحمد النني لأسباب مختلفة، وكان الطرف الذي دفع الثمن في النهاية..

حماس الشباب لن يفيد

عاش آرسنال حال من النشوة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، وهو ما منحه المزيد من الأمل في بلوغ النهائي.

الحماس المتواجد في تاكهيرو تومياسو، آرون رامسديل، سميث روي، بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد، للأسف لا يكفي المدفعجية لتحقيق أهدافهم بالفوز بكأس الرابطة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الفريق ظهر في حاجة واضحة جدًا إلى لاعب وسط، في ظل غياب توماس بارتي وذهاب محمد النني إلى كأس إفريقيا وطرد جاكا في الذهاب، وربما لا يجب أن نحتسب غياب السويسري، لأنه ربما كان يحصل على بطاقة حمراء أخرى الليلة.

المفاوضات مع أرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس، يجب أن تتسارع في الأيام القليلة القادمة من الميركاتو الشتوي، لأن الفريق يعاني وبشدة في هذا المركز، لتهور جاكا وصعوبة الاعتماد عليه، وهبوط مستوى النني وألبرت لوكونجا.

مركز المهاجم الصريح بحاجة للتدعيم كذلك الفريق اللندني، ربما يجب توجيه الشكر لأليكساندر لاكازيت لمحاولته المشاركة في الضغط على الخصم وجهده البدني الواضح، ولكنه أصبح مهاجم أليف لا يشكل أي خطورة على المرمى.

الغموض حول مستقبل أوباميانج وهبوط مستواه ومعدله التهديفي، يجبر آرسنال على الدخول بكامل قوته لحسم صفقة دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا رغم كم الصعوبات التي تحيط بها.

المدرب ميكيل أرتيتا هو أول من يعلم حاجة الفريق للصفقتين، فهل تدعمه الإدارة مرة أخرى مثلما فعلت الصيف الماضي؟ سنرى..

جوتا وحده ربما يكفي

يورجن كلوب بدأ اللقاء بثلاثي هجومي مكون من روبيرتو فيرمينو وكايد جوردون وديوجو جوتا، وهي الثلاثية التي كانت كافية للفوز على آرسنال.

ولكن هذا لا يمنع أن فارق الجودة ظهر بوضوح على الريدز في ظل غياب صلاح وماني، حيث كان من الممكن زيادة النتيجة لو تواجدا الليلة.

أتيحت العديد من الفرص لجوردون وبديله تاكومي مينامينو، ولكن بلا أي نتيجة على المرمى، ليتكفل جوتا وحده بتسجيل ثنائية بمجهود فردي مميز.

جوتا يكفي في مثل هذا النوع من المباريات، ولكن بكل تأكيد مواجهة الليلة كانت أكبر دليل على أهمية وجود صلاح وماني أمام المرمى لتهديد المنافسين.

وهو ما يأخذنا إلى صعوبة منافسة ليفربول على بطولة الدوري هذا الموسم، بسبب وجود جوتا وحده فقط كبديل مناسب في خط الهجوم.

كلوب وعقدة آرسنال

المدرب الألماني أصبح خبرة في التعامل مع المدفعجية منذ قدومه للريدز للمرة الأولى في أكتوبر 2015.

لعب كلوب 16 مباراة أمام آرسنال مع ليفربول، فاز في 9 مناسبات، وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات فقط.

ولذلك يصبح مدرب ليفربول بمثابة العقدة للمدفعجية على كل المستويات، وتظل الفجوة موجودة بين الفريقين رغم التحسن الملحوظ لآرسنال.

وبغض النظر عن الفريق الخصم، يأتي تأهل ليفربول إلى النهائي لمواجهة تشيلسي، كفرصة سانحة للعودة مرة أخرى إلى منصة التتويج بالبطولات، وربما تعطيه الدوافع لزيادة الغلة في دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي رغم صعوبة المنافسة بسبب تحليق مانشستر سيتي بالصدارة بعيدًا عن الجميع.

اقرأ أيضًا ..