آرسنال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

آرسنال 0×0 ليفربول

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48' أووووووووه مارتينلي يراوغ بشكل رائع وعرررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة

46' هدف ملغي لليفربول بسبب تسلل على ماني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' أوووووووووووووووووووه ماني يهدر فرصة الهدف الأو لليفربول، تمريرة طولية رائعة من أرنولد ولكن السنغالي يسدد الكرة فوق المرمى

44' سيطرة واستحواذ من أرسنال ولكن دون أي فرص خطيرة من الفريقين على المرمى

32' أووووووووووه خطيرررة من أرسنال، تسديدة رائعة من تشاكا ولكنها تمر بجوار القائم

22' تسديدة من سيدريك من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة بعيدة عن مرمى ليفربول

آرسنال يعتمد كثيرًا على محاولة كسر مصيدة التسلل وتمرير الكرات الطولية لساكا ومارتينلي

18' خطأ على جوتا بعد اعتراض قوي على بارتي في محاولة للسيطرة على الكرة

14' عرررضية خطيررة لأرسنال من مارتينلي ولكن أليسون يخرج من مرماه ويتصدى للكرة

8' خطيرررة لأرسنال، عرررضية من ساكا، مارتينلي يسدد ولكن ماتيب يشتت الكرة برأسه، قبل أن تُلعب بالرأس مرة أخرى من الجانرز ولكن أليسون يمسك بالكرة

6' طووولية بإتجاه دياز ولكن رامسديل يخرج من مرماه ويشتت الكرة

2' خطيررررة لليفربول، ركنية تصل إلى فان دايك الذي يسدد الكرة براسه قوووية ولكن رامسديل يتصدى، ركنية جديدة للضيوف

انطلاق المباراة

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-2-3-1

آرون رامسديل

كيران تيرني - بن وايت - جابرييل ماجاليس - سيدريك سواريس

توماس بارتي - جرانيت تشاكا

بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينلي

أليكساندر لاكازيت

🚨 TEAM NEWS



🇧🇷 Martinelli starts

🇨🇭 Xhaka in midfield

🇧🇷 Gabriel in defence



🙌 LET'S GO GOONERS#ARSLIV pic.twitter.com/nFCan4OPFE — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ديوجو جوتا - ساديو ماني

🟡 #ARSLIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here's how we line up to face @Arsenal tonight! 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022

في المقابل، سيحاول أرسنال الثأر من الريدز بعد أن ودع مسابقة كأس الرابطة أمامهم، وللحفاظ على المركز الرابع الذي يتواجد فيه برصيد 51 نقطة على الرغم أنه لعب 3 مباريات أقل من أصحاب المركزين الخامس والسادس.

يسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات للضغط على المتصدر مانشستر سيتي، يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 66 بفارق 4 نقاط عن السيتي، وفي حال فوزه في مباراة اليوم سيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة آرسنال ضد ليفربول في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين والتي ستُقام على ملعب الإمارات.