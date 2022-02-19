"ارحموا رئيس الأهلي، هذا السبب القوي يمنعه من إقالة هاسي"

يعيش الأهلي موسمًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي، ورغم العديد من المطالبات الجماهيرية والإعلامية بإقالة مدربه بيسنيك هاسي، إلا أن الإدارة بقيادة ماجد النفيعي لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.

الأهلي تعاقد مع هاسي بداية الموسم الجاري بعد تجربته الناجحة مع الرائد في الدوري السعودي، ولكنه لم يُقدم النتائج المرجوة وقد خرج تمامًا من حسابات التأهل لدوري أبطال آسيا القادم.

الناقد الرياضي عدنان جستنية طالب الجميع بالتوقف عن مهاجمة النفيعي وإدارته، كاشفًا عن سبب قوي يمنعهم من إقالة المدرب الألباني.

ما هو السبب القوي الذي يمنع الأهلي من إقالة هاسي؟

الناقد الرياضي وخلال تصريحاته في برنامج "الحصاد الرياضي" طالب الجميع برحمة رئيس الأهلي، مؤكدًا أن الشرط الجزائي الضخم في عقد هاسي يمنعه من إقالته، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

وأضاف "ارحموا النفيعي، لا يستطيع إقالة هاسي بسبب الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 20-25 مليون ريال سعودي".

تابع "إن كان لديكم المال اللازم لتلك الخطوة وللتعاقد مع مدرب جديد، ادفعوا وهو مستعد لإقالته اليوم قبل غدٍ".

ماذا قدم الأهلي تحت قيادة هاسي في الدوري السعودي؟

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وقد سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلوا 26.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ9 نقاط كاملة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي دعم صفوفه جيدًا في سوق الانتقالات الشتوية، وقد تحسنت النتائج قليلًا لكن ليس بالدرجة المأمولة والمتوقعة من جانب الجماهير الأهلاوية.

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