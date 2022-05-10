تم الكشف أخيرًا عن السبب الذي دفع نادي ليون الفرنسي للاستغناء عن مدافعه المخضرم مارسيلو بشكل غامض خلال الموسم الحالي.

مارسيلو طُرد بطريقة غير متوقع من ليون في أغسطس 2021 وتم إرساله للتدرب مع الفريق الرديف، قبل أن يغادر النادي بعد بضعة أشهر فقط.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أخيرًا عن سر ما حدث، والذي كان في الأساس بسبب قيام البرازيلي بإطلاق الريح في غرفة الملابس والضحك على الأمر مع زملائه.

ماذا حدث؟

وقع الأمر بعد خسارة ليون خارج أرضه أمام أنجيه بثلاثية نظيفة، وهو فريق من المتوقع أن يفوز عليه ليون، حيث سجل مارسيلو هدفًا في مرماه.

وتم الإبلاغ في البداية عن استبعاد مارسيلو من الفريق الأول بسبب حادثة في غرفة خلع الملابس، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في ذلك الوقت.

وكشفت الصحيفة الفرنسية الآن السبب الحقيقي وراء استبعاد مارسيلو، حيث أكدت أن المدافع البرازيلي أطلق الريح في غرفة الملابس بعد الخسارة مع أنجيه، وسخر مع زملائه من الأمر، وهو ما أغضب إدارة النادي.

أين يلعب مارسيلو الآن؟

المدافع البرازيلي المخضرم، 34 عامًا، انتقل في يناير الماضي إلى صفوف نادي بوردو.

ويخوض مارسيلو حاليًا معركة الهبوط مع الفريق مع اقتراب نهاية الموسم في الدوري الفرنسي.

ويحتل بوردو المركز الأخير في الدوري الفرنسي، بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.

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