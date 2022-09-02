أرتيتا: لا نخشى أولد ترافورد .. والجماهير تؤمن بنا رغم الإصابات

أرتيتا يؤمن بحظوظ آرسنال في الفوز على مانشستر يونايتد

يبحث نادي آرسنال عن مواصلة انتصاراته الرائعة في الدوري الإنجليزي والبقاء في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة مع مرور الجولة السادسة في حالة الانتصار على مانشستر يونايتد.

آرسنال يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم، في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وصرح ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز، أن لاعبي فريقه لا يخشون اللعب على أولد ترافورد، كما تحدث عن الإصابات التى ضربت فريقه وستجعله يدخل اللقاء الهام بدون العديد من العناصر الأساسية.

أرتيتا يتحدث عن غياب النني وعدم الخوف من الأولد ترافورد

وقال أرتيتا عن مخاوف اللعب في ملعب الأولد ترافورد في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لا أحب أن يشعر أي من لاعبينا بهذه الطريقة لأنهم جيدون بما يكفي للذهاب إلى هناك والفوز بالمباراة ولدينا اعتقاد بأن ذلك يمكن أن يحدث".

وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الأفضل البقاء في المنزل".

وواصل أرتيتا: "عدم الفوز على الأولد ترافورد منذ 2020؟ هذا يجلب الإيمان، الجماهير لديهم تجارب إيجابية في تلك المباريات وهذا أمر جيد للغاية لأنها معدية للمجموعة، عندما تعرف اللاعبين وتتوقع منهم شئ معين، ويأتون ويظهرون في مثل هذا الموقف ويقدمون أداءً قويًا سيكون هناك تأثير".

كان بعض مشجعي آرسنال غير سعداء بسبب عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وعلق أرتيتا على ذلك قائلًا:"لا يمكننا أن ننسى ما فعلناه في بداية سوق الانتقالات، نحن سعداء بالفريق الذي لدينا، لقد دفعت الإدارة القارب بعيدًا جدًا جدًا في محاولة لاستيعاب الوضع الذي لدينا".

,عندما سُئل عن انتقال أوباميانج إلى تشيلسي أجاب المدرب الإسباني: "أتمنى له كل التوفيق".