أراوخو: هكذا أستعد لمواجهة بايرن ميونخ .. وليفاندوفسكي أصبح سلاحنا

"عانينا كثيرًا أمام ليفاندوفسكي لكن الآن أصبح سلاحنا أمام بايرن ميونخ"

تحدث رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن استعدادته لمواجهة بايرن ميونخ غدًا الثلاثاء، وعن رأيه في المنافسة بين اللاعبين في مركزه كقلب دفاع.

برشلونة يحل ضيفًا يوم غدًا الثلاثاء على بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث سيحتضن ملعب أليانز أرينا الموقعة المرتقبة.

رونالد أراخو أكد على قدرات فريقه الهجومية والدفاعية في مجابهة كتيبة يوليان ناجلسمان.

ماذا قال أراوخو عن مواجهة بايرن ميونخ؟

وقال رونالد أراوخو عن مواجهة بايرن ميونخ: "نعرف جودة هجوم البايرن، وغدًا سنلعب ضد مهاجمين رائعين، لكنني أعتقد أننا نعمل بشكل جيد ونأمل أن نحافظ على شباكنا نظيفة".

وأضاف: "هذه المنافسة صعبة نلعب ضد منافسين رائعين وبايرن واحد منهم ونحن نعمل بشكل جيد، وعلينا أن نلعب بتواضع ونظهر أننا فريق رائع أيضًا".

وعن ليفاندوفسكي قال: "نعلم جميعًا الجودة التي يتمتع بها ليفاندوفسكي لقد عانينا كثيرًا منه ونحن الآن سعداء لأنه يستطيع مساعدتنا".

وعن مدربه قال: "وصول تشافي جعل الحماس يدب في قلوب المشجعين، كما قدمت التعاقدات المزيد من الجودة والشباب ينمون ويكتسبون المزيد من الخبرة إنها مجموعة من الأشياء التي تجعل النادي يملك الفريق الذي نريده".

أراوخو مستعد لإيقاف هجوم بايرن ميونخ

وعن المنافسة بين اللاعبين في مركز أجاب: "لست قلقًا هذا شيء يساعد الفريق في كرة القدم".

وأردف: "أشعر بالتقدير أنا الأفضل في العالم، ونحن متحمسون جدًا للتطور كفريق".

وعن استعدادته للمواجهة قال: "أجهز نفسي كعادتي، وأقوم بتحليل المهاجمين المنافسين وأرى صفاتهم، والساق التي يستخدمونها في التسديد وبعض من تحركاتهم".

وعن مركزه المفضل أجاب: "أشعر براحة أكبر في اللعب كقلب مدافع، لكنني سألعب حيثما يطلب مني المدرب، أنا سعيد بوصول كوندي هو لاعب رائع، تمامًا مثل كريستنسن كلاهما يأتي للمساعدة".

وعن رغبته في الاستدعاء لكأس العالم أجاب: "هذا لا يؤثر علي أنا أركز على مباراة الغد، لا يزال لدينا شهر أكتوبر مع الكثير من المنافسة، لذلك سيكون هناك وقت للتفكير في كأس العالم".

وأتم: "الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالألقاب بالتفكير في المجموعة عمري 23 عامًا ولا يزال لدي الكثير، لذلك أعمل قليلاً على كل شيء".