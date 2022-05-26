"إذا كان عليّ أن أختار بين صلاح وسون..سأذهب للكوري"

انتهى الموسم ولا يزال الصراع الشرس بين سون وصلاح على لقب الهداف حديث الساعة

اختار مهاجم وست هام المميز مايكل أنطونيو الأفضل بين كل من محمد صلاح وسون هيونج مين اللذين حصلا على لقب هداف الدوري الإنجليزي بالمناصفة في الموسم المنصرم، ولكل منهما 23 هدفًا.

وقال المهاجم الجامايكي البالغ من العمر 32 عامًاا في تصريحات نقلها موقع "سبورتس كيدا": "الشيء الذي أستطيع أن أجزم به والذي قلته لسنوات عديدة هو أن صلاح يملك جودة كبيرة للغاية، صلاح لا يمكن استثناؤه".

ولكنه أشار إلى أنه "إذا كان ينبغي علي أن أختار لاعبًا واحدًا بينهما في الهجوم، فسأختار سون".

وأضاف: "صلاح لم يأت إلى البريميرليج منذ وقت طويل، وها نحن نرى ما فعله، لقد قام بإنجازات مذهلة، ويملك الجودة بشكل مؤكد، لا أستطيع أن أنكر ذلك، ولكن أكرر أنني إن كنت بصدد الاختيار بين اللاعبين كخيار أول ثم خيار ثان، فسأذهب إلى سون وبعد ذلك سأختار صلاح".

وكان صلاح قد وجه التحية لسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهنئًا إياه على الحصول على لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي بالمناصفة مع الملك المصري.

وأتى سون من بعيد في صراع الهدافين، إذ قلص الفارق على مدار أسابيع قليلة مع صلاح الذي وصل بالكاد للهدف رقم 23 في الجولة الأخيرة بعد هدفه المتأخر أمام ولفرهامبتون والذي لم يكن كافيًا لمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الذي حصل عليه مانشستر سيتي في النهاية.

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