"إذا قمنا بتبديل اسم النصر بالهلال .. انظر إلى وضع الأهلي!"

الأهلي يعاني على مستوى ترتيب الدوري السعودي

تعادل فريق النادي الأهلي أمام نظيره النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضع الأهلي يتعقد في الدوري السعودي

تعادل الأهلي مع النصر عقد من وضعية الفريق الذي يصارع الهبوط، حيث لم يحصل إلا على نقطة واحدة فقط من تلك المواجهة، وهو في أشد الاحتياج للنقاط للهروب من الهبوط.

الأهلي يحتل الآن المركز العاشر بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط بالدوري السعودي، الأولى أمام الرائد الذي يصارع الهبوط، والثانية أمام الشباب الطامح في خطف المركز الثالث من النصر لحجز مقعدًا مؤهلًا لدوري أبطال آسيا.

ماذا سيحدث للأهلي إذا بدلنا اسم النصر بالهلال؟

انتقد الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم الهدوء الذي عليه الإعلام الأهلاوي، بعد تعادل الفريق أمام النصر، مؤكدًا على أنه إذا تم تبديل اسم النصر بالهلال ستتغير الأمور.

وكتب الجوكم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتسائل عن سبب هدوء الساحة الإعلامية الأهلاوية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "هدوء على الساحة الإعلامية الأهلاوية، لو غيرنا اسم تاليسكا باسم كويلار، وغيرنا اسم النصر بالهلال، كيف سيكون وضع الأهلي بعد المباراة؟".

هدوء على الساحة الإعلامية الأهلاوية ..

لو غيرنا اسم #تليسكا باسم #كويلار .. وغيرنا اسم #النصر ب #الهلال ؟!

كيف سيكون وضع #الأهلي بعد المباراة ؟! — عيسى الجوكم (@EssaAljokm) May 29, 2022

اقرأ أيضًا ..

نكاية في أحدهم .. جستنيه: سعادتي لا توصف بظلم الأهلي!

فيديو | لا مبالاة .. رد فعل غريب من لاعبي الأهلي عندما سخر منهم نصراوي

رد فعل غريب من الأهلي بعد التعادل أمام النصر