"إذا تعاقد برشلونة مع لوكاكو سأتوقف عن مشاهدة الفريق"

شن أنطونيو كاسانو، اللاعب الإيطالي السابق، هجوماً حاداً على لاعب تشيلسي روميلو لوكاكو عقب الشائعات التي ربطته مؤخراً بالانتقال لصفوف برشلونة.

وقالت تقارير إسبانية مؤخراً أن البلجيكي الذي يمر بموسم سلبي مع البلوز أحد المرشحين لدعم هجوم الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

ماذا قال كاسانو عن انتقال لوكاكو المزعوم لصفوف برشلونة؟

واستغل النجم الإيطالي السابق ظهوره المعتاد في "بوبو تي في" للتعليق على تلك الشائعات مع كريستيان فييري، دانييلي أداني، ونيكولا فينتولا.

وقال كاسانو: "أنا متيم بفلسفة برشلونة، ولكن إذا تعاقد مع لوكاكو لن أشاهد بعد الآن أي مباريات للفريق".

وأضاف: "ليس قادراً على إكمال ثلاث تمريرات مع تشيلسي حيث لا يوجد أي منافسة على مركزه، في برشلونة يصنعون 55 تمريرة قبل التسديد، كيف سينجح الأمر؟!".

كاسانو يستمر في إثارة الجدل

ظهور لاعب إنتر وريال مدريد السابق في "بوبو تي في" أثار العديد من الجدل مؤخراً بسبب الآراء التي يعبر عنها بحق اللاعبين والفرق.

ومؤخراً دخل كاسانو في سجال مع مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، كما انتقد مستوى إنتر بالموسم الحالي وتفريط الفريق في الصدراة لميلان.

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