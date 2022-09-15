إذا تبين أنه المخطئ في قضية حمدالله .. "لن يُمنع النصر من التسجيل"

هل تصل قيمة التعويض إلى 84 مليون ريال؟

كشف القانوني أحمد الشيخي عن القرار المنتظر من جانب مركز التحكيم الرياضي، لو تبين أن نادي النصر هو المخطئ في قضية المغربي عبد الرزاق حمد ونادي الاتحاد.

ما هي تفاصيل قضية حمد الله والنصر؟

أزمة كبيرة شهدها الدوري السعودي في نوفمبر 2021، بعدما أعلن النصر فسخ عقد المغربي من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها النادي.

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Shahid

لكن بعدها بأشهر وبعد إعلان النادي الجداوي تعاقده مع حمد الله، حصل النصر على تسجيلات صوتية تُثبت دخول حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، في مفاوضات مع المغربي خلال فترة سريان عقده مع العالمي، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

هذه التسجيلات تأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم من صحتها، لتقرر إيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع تغريمهما ماليًا، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، في أغسطس الماضي.

لكن العميد قدم استئنافه على هذه القرارات أمام مركز التحكيم السعودي، وهي القضية التي لا تزال منظورة أيضًا.

وقبل أيام قبل مركز التحكيم طلب التدابير الوقتية الذي تقدم به العميد، ليرفع الإيقاف عن حمد الله مؤقتًا، لحين الانتهاء من البت في القضية.

هل يتم منع النصر من التسجيل؟

الشيخي قال خلال تصريحات لبرنامج "برا الـ18" عبر قناة SBC: "إذا تبين أن نادي النصر هو المخطئ في قضية عبد الرزاق حمد الله، من الطبيعي أن يتم منعه من التسجيل فترتين، ولكني أرجح أنه لن يكون هناك منع من التسجيل، ولن يصل التعويض إلى 84 مليون ريال".

القانوني أضاف: "أتوقع أن مركز التحكيم يتجه لتخفيض العقوبة الداخلية من 4 شهور إلى شهرين".

أحد تابع: "التحكيم مُعجل، وهيئة التحكيم السعودية تمشي في تقديم نادي الاتحاد للاستئناف ونادي النصر تقدم بالرد، ويبقى فقط رد الاتحاد السعودي، والنظام يقول بما إن التحكيم مُعجل، عندما تكتمل هذه الردود أمامك 10 أيام فقط لإصدار القرار".

واختتم أحمد الشيخي تصريحاته قائلًا: "بعد تعيين محكم لنادي الاتحاد، لن يمر 20 يومًا إلا وسيتم إصدار القرار من جانب مركز التحكيم".

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