"ادعاء الهلال هو تقزيم للدوري السعودي .. والنصر يتساوى معه"

أكد الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، على أن نادي الهلال هو الوحيد في المملكة العربية السعودية، الذي يدعي بأن الدوري السعودي انطلق عام 1977 وليس قبل ذلك.

حالة شد وجذب دائمة بين جماهير ناديي الهلال والنصر خلال السنوات الأخيرة، هو النادي الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري السعودي عبر التاريخ.

الكاموخ قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضياة: "البعض من جماهير الهلال تؤكد على أن الدوري السعودي بدأ بعد سنة من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو الأمر الذي يعني أن النصر لديه 17 بطولة دوري".

وتابع: " الهلال هو النادي الوحيد الذي يدعي بأن الدوري بدأ عام 1977، بمعنى آخر بعد 21 سنة من تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم".

الإعلامي الرياضي تابع: "نحن من نقزم تاريخ رياضتنا السعودية، كيف بدأ الدوري السعودي بعد 21 سنة من تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؟".

احمد الكاموخ – الدمام :

الهلال النادي الوحيد الذي يدعي بأن الدوري بدأ 1977م ..

الحصاد الرياضي ...@a_lkamok pic.twitter.com/02hfeXxjx5 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 22, 2021

واختتم الكاموخ تصريحاته قائلًا: "هذا يعني أن الدوري السعودي بدأ عام 1956-1957 ببطولات مهما كان اسم هذه البطولات أو الجهات التي كانت ترعى هذه البطولات، وبذلك النصر والهلال هما أكبر من حصلوا على لقب الدوري السعودي برصيد 17 لقب".

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جماهير النصر دائمًا ما تؤكد على أن العالمي حقق لقب الدوري السعودي 17 مرة، بينما تؤكد جماهير الهلال على أنه حقق اللقب 9 مرات فقط.