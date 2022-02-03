"شاهدتم ميسي وهنري ورونالدينيو معاً؟ لطيف، نحن شاهدنا واستمتعنا ببرايثوايت، أداما، وأسومبالونجا معاً"، كان هذا واحداً من مئات التعليقات الساخرة التي غزت منصات التواصل عقب إعلان برشلونة عودة لاعبه السابق أداما تراوري لصفوفه على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون.

عودة الدولي الإسباني لم تكن في حد ذاتها مثار السخرية، ولكن اجتماعه من جديد بزميل سابق كون معه شراكة هجومية في الماضي هو الدنماركي مارتين برايثوايت، لاعب آخر محط سخرية متواصلة من جماهير الفريق الكتالوني.

في موسم 2017 - 2018 اجتمع الثنائي معاً في صفوف ميدلزبره الذي كان ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "التشامبيونشيب"، ولكن تلك الثنائية التي تجتمع من جديد في برشلونة لم تستمر طويلاً.

وصل أداما إلى ميدلزبره في 2016 قادماً من أستون فيلا، وكان وقتها في بداية التحول البدني المذهل الذي بلغ أوجه الآن، ومعه بداية تطوره كجناح سريع وقوي بدنياً يعاني أمامه الخصوم.

Adama Traore and Martin Braithwaite were together at Middlesbrough in the Championship.



Now, they'll be linking up for Barcelona 🤯 pic.twitter.com/J0VUrJRiXw — ESPN UK (@ESPNUK) January 31, 2022

مع بداية موسم 2017 - 2018 انضم برايثوايت للبورو قادماً من تولوز، ولمدة ستة أشهر تزامل مع تراوري، وحاول مدرب الفريق وقتها جاري مونك خلق ثلاثي هجومي مع الوافد بقيمة 20 مليون يورو بريت أسومبالونجا.

اقرأ أيضاً .. عاطلون ونجم المغرب، أين هم زملاء أداما الأوائل في برشلونة؟

لم يندمج الدنماركي مع الأجواء الإنجليزية، وبعد منتصف الموسم قرر المغادرة ليرحل إلى صفوف بوردو ويعود لفرنسا بعد تجربته مع تولوز، وإن كان الثنائي الآخر واصل التألق.

بلغ البورو ملحق العبور للبريميرلييج ولكن خسر أمام أستون فيلا، وكان نجم الموسم والذي وقع عليه الاختيار كأفضل لاعب هو أداما، بينما أسومبالونجا كان الهداف برصيد 14 هدفاً.

الآن يجتمع الثنائي أداما وبرايثوايت من جديد، بينما أسومبالونجا يلعب في أدانا التركي، وعلى الأغلب الثنائية لن تستمر لأكثر من ستة أشهر مرة أخرى في ظل انعدام فرص الدنماركي بالاستمرار، أو حتى عودة خريج "لا ماسيا" لوولفز من جديد إذا لم تنجح إعارته.