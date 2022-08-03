"إدارة مانشستر يونايتد يجب أن تسمح برحيل رونالدو"

أسطورة مانشستر يونايتد يطالب إدارة النادي بأن تسمح برحيل كريستيانو رونالدو خلال الصيف الحالي.

تسيطر التكهنات على مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك منذ أن قدم "صاروخ ماديرا" طلبًا للرحيل عن "أولد ترافورد" خلال الشهر الماضي.

وبعد غيابه عن الأسابيع الأولى من الفترة التحضيرية مع مانشستر يونايتد ورحلة "الشياطين الحمر" إلى تايلاند وأستراليا، لعب رونالدو أول مباراة مع المدرب الهولندي إريك تين هاج يوم الأحد الماضي ضد رايو فاييكانو.

رونالدو لعب الشوط الأول فقط من تلك المباراة، قبل أن يتم مشاهدته وهو يغادر ملعب "أولد ترافورد" منتصف الشوط الثاني، وهو السلوك الذي وصفه تين هاج لاحقًا بأنه غير مقبول.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكد جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد أن النادي يجب أن يسمح برحيل رونالدو قبل نهاية فترة الانتقالات.

ماذا قال نيفيل؟

نيفيل، الذي لعب بجوار رونالدو خلال الفترة الأولى للبرتغالي في "أولد ترافورد" قال في تصريحاته: "إنجازات رونالدو في كرة القدم تجاوزت أي شيء كان يمكن لأي شخص أن يتمناه أو يتخيله".

وأضاف: "هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وسيظل كذلك دائمًا، ما يحدث هذا الصيف في مانشستر يونايتد سيُنسى بعد 20 عامًا".

وتابع: "لكن من غير المستساغ بالنسبة لي كقائد سابق لمانشستر يونايتد أن أشاهد أن نجم غرفة الملابس يفعل ذلك".

وأكمل: "لقد حدث ذلك في بعض الأحيان على مدار السنوات، حيث شاهدنا ما حدث من وكيل بول بوجبا".

وأردف: "لا يمكن أن يكون اللاعب النجم في النادي هو من يدير الأمور، لا يمكن القيام بذلك، لذلك عندما قام السير أليكس فيرجسون في الماضي بالسماح برحيل اللاعبين، فذلك لأن هذا اللاعب كان بحاجة إلى الرحيل".

واختتم نيفيل: "أعرف أن مشجعي مانشستر يونايتد يريدون بقاء رونالدو، لكن إذا أراد رونالدو الرحيل فيجب على مانشستر يونايتد في رأيي أن يسهل له ذلك".