"أخ منحته لي كرة القدم" .. رونالدو يدعم مارسيلو برسالة عاطفية!

تلقى مارسيلو عدة رسائل من نجوم ريال مدريد السابقين والحاليين للاحتفال بمسيرته في النادي الملكي.

بعد 16 عامًا، ودع نادي ريال مدريد الإسباني الظهير البرازيلي مارسيلو، قائد الفريق الذي انتهى عقده بنهاية منافسات موسم 2021-22.

ريال مدريد قام ظهر الإثنين بتنظيم حفل وداع للنجم البرازيلي بحضور عائلته، بتواجد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، الذي ألقى كلمة ثمن فيها جهود مارسيلو مع ريال مدريد.

وقام عدد كبير من لاعبي ريال مدريد الحاليين والسابقين بدعم مارسيلو وتوديعه عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن بين النجوم الذين ودعوا مارسيلو، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، والذي قضى تسعة مواسم مع البرازيلي في "سانتياجو برنابيو".

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أكثر من مجرد زميل في الفريق، إنه أخ منحتني إياه كرة القدم".

وأضاف: "داخل وخارج الملعب، إنه أحد أكبر النجوم الذين سعدت بمشاركة غرفة الملابس معهم، قدم كل ما لديك في المغامرة الجديدة يا مارسيلو".

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2022

كما قام عدد من زملاء مارسيلو السابقين بتكريم قائد ريال مدريد، حيث نشر سيرخيو راموس صورة لهما معًا في ساحة سيبيليس احتفالًا بالحصول على دوري أبطال أوروبا 2018.

أما نجوم ريال مدريد الحاليين، فقد أرسلوا عدة رسائل إلى قائدهم، وعلى رأسهم كريم بنزيما، وكذلك لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وإيسكو.

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