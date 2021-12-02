أخيرًا وبعد طول غياب.. إريكسن يعود للتدرب مجددًا

عاد نجم إنتر كريستيان إريكسن إلى التدرب مرة أخرى ولكن بمفرده، بعد ستة أشهر قضاها بعيدًا عن ملاعب كرة القدم لإعادة تأهيله صحيًا لممارسة الرياضة مرة أخرى.

وكان إريكسن قد تعرض إلى أزمة قلبية خلال مشاركته في يورو 2020 بمباراة الدنمارك وفنلندا، ولحسن الحظ تم إنقاذه آنذاك لكن بعدها ابتعد تمامًا عن الرياضة.

وبسبب القانون الإيطالي الصارم فيما يتعلق بمشاكل القلب للرياضيين، لم يستطع إريكسن العودة حتى الآن للمشاركة مع إنتر في التدريبات على أقل تقدير.

لكن النبأ السار أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد سجل عودته للتدرب منفردًا مع نادي طفولته، أودينسي بولدكلوب.

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هذا ما أعلنه النادي في بيانٍ رسمي كُتِب فيه "اتصل إريكسن بنا وهو الآن يتدرب بمفرده".

كما تابع البيان "من الطبيعي بالنسبة له أنه كان يلعب هنا وهو صغير، فالنادي قريب من منزله، يسعدنا جدًا أن نوفر له المرافق الرياضية".

وتظل عودة إريكسن إلى إنتر محل شكوك، وأغلب الظن أن اللاعب والنادي الإيطالي سيتفقان على الانفصال بالتراضي بسبب القوانين الإيطالية.

إريكسن انضم إلى إنتر في شتاء 2020 قادمًا من توتنهام، وهو صاحب راتب من الأعلى في إيطاليا حاليًا بقيمة قرابة 7 ملايين يورو سنويًا.