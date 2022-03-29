أخيرًا .. راموس يعود لتدريبات سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عودة النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان لتدريبات الفريق بعد فترة من الغياب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن عودة راموس للتدريبات جاءت بشكل كامل دون أي مشاكل بدنية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يكون متاحًا للمشاركة ضد لوريان في الدوري الفرنسي مساء الأحد المقبل.

وكان راموس قد غاب عن المشاركة مع باريس سان جيرمان منذ يناير الماضي، ولم يشارك في تسعة لقاءات متتالية.

وكانت تلك الإصابة هي الثالثة لراموس منذ انضمامه للنادي الفرنسي، ووصلت عدد المباريات التي غاب عنها إلى 32 مواجهة في كل البطولات.

وانضم راموس لباريس قادمًا من ريال مدريد في الصيف الماضي بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقده مع النادي الملكي الذي أفنى حياته الكروية في خدمته.

جدير بالذكر أن إجمالي ما خاضه راموس من لقاءات بقميص سان جيرمان هذا الموسم هو خمس مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.